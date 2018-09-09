Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30 процентов

Vivо X23 является достаточно необычным смартфоном, совмещая в себе приемлемую ценовую политику, а также неплохие технические характеристики. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, а верхняя часть экрана практически пустая, что визуально увеличивает его. Процессор новой модели, Snapdragon 670, не является мощнейшим, однако достаточно близок к нему по характеристикам. Оперативная память модели составляет 8 ГБ, кроме того в смартфоне присутствует встроенная память, объемом 128 ГБ, и слот для карты памяти.Vivо X23, пожалуй, выглядит очень стильно, технически данное устройство подойдет фактически всем пользователям, вне зависимости от рода деятельности, а приемлемая цена сделает модель более доступной.