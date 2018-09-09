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Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30 процентов

Стоимость новинки Vivо X23 будет снижена на 30-40% по отношению к цене на старте продаж. Текущая стоимость устройства составляет 510 долларов.

Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30 процентов


Vivо X23 является достаточно необычным смартфоном, совмещая в себе приемлемую ценовую политику, а также неплохие технические характеристики. Сканер отпечатков пальцев находится под дисплеем, а верхняя часть экрана практически пустая, что визуально увеличивает его. Процессор новой модели, Snapdragon 670, не является мощнейшим, однако достаточно близок к нему по характеристикам. Оперативная память модели составляет 8 ГБ, кроме того в смартфоне присутствует встроенная память, объемом 128 ГБ, и слот для карты памяти.

Vivо X23, пожалуй, выглядит очень стильно, технически данное устройство подойдет фактически всем пользователям, вне зависимости от рода деятельности, а приемлемая цена сделает модель более доступной.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 22:31
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