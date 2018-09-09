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"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала поклонникам идеальные формы

Звезда мужских журналов «Максим» и «Playboy» Мария Лиман опубликовала в своем микроблоге Instagram новое «горячее» фото. Ростовская модель предстала перед фанатами в одних трусиках.

"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала поклонникам идеальные формы


На публикации звезда стоит на фоне зеленых насаждений, прикрыв руками свою шикарную грудь. В течение четырнадцати часов снимок смог собрать более 13 тысяч отметок «Нравится» и свыше 140 комментариев, в которых фолловеры знаменитости восхищались сексуальным телом и фигурой Марии Лиман. При этом один из пользователей соцсети назвал формы модели «совершенным сосудом».

Ранее звезда рассказывала, чтобы постоянно быть в форме, она старается правильно питаться и ежедневно посещать тренажерный зал.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 23:01
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