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Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного питания

Учёные объяснили пользу легкого недоедания особенностями кишечной микрофлоры человека, а также её изменениями в случае снижения калорийности рациона.

Учёные расскаазали о пользе низкокалорийного питания


Во время ранних исследований эксперты провели эксперименты на мышах. Учёным удалось на 40 % снизить их калорийность. На диете грызуны стали более стройными и здоровыми. Они прожили дольше, чем соседи, получавшие большее количество пищи. На сегодняшний день эксперты установили, что у мышей на низкокалорийной диете увеличивалось количество бежевого жира. Это жировая ткань, которая расщепляясь, выделяет энергию. В результате этого животные начинают худеть. При этом организм мышей лучше и быстрее начинает реагировать на инсулин, поддерживать в крови уровень сахара, быстро восстанавливать его, после очередного приёма пищи. Данные факторы уменьшают риск развития диабета и улучшают работу печени.

Исследователи провели анализ микрофлоры кишечника, показавший пониженные концентрации липополисахаридов. Это подтвердило позитивные изменения калорийности питания. В случае поднятия на нормальный уровень концентрации молекул липополисахаридов, у мышей исчезли все положительные изменения. Дело в том, что благодаря молекулам липосахаридов активизируется иммунная система человека. Она кроме инфекций регулирует также обмен веществ в организме. Если в организме имеется много данных бактериальных молекул, это ведёт к обменным нарушениям.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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