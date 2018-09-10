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Как стать богаче: Учёные назвали черту характера богатых людей

Учёные назвали черту характера человека, которая делает его богатым. При этом был создан машинный алгоритм, способный предсказать уровень будущей зарплаты.

Как стать богаче: Учёные назвали черту характера богатых людей


Американские учёные выяснили, какие переменные входят в формулу финансового успеха. При этом они не рассматривали наличие влиятельных родителей, способных устроить на «денежную» работу. Специалисты создавали машинный алгоритм, учитывая взаимосвязь между годовым доходом участников эксперимента, их возрастом, ростом, полом, цветом кожи, образованием, местом проживания, профессией и результатами «зефирного теста».

В результате учёные установили, что те люди, которые могут противостоять сиюминутному удовольствию ради того, чтобы в дальнейшем достичь стратегических целей, становятся богатыми. При этом важным параметром оказалась профессия человека, затем его уровень образования и третьим влияющим фактором на размер зарплаты, стало место проживания. Стоит отметить, что три данных фактора в большинстве случаев не зависят от самого человека, так как они предопределены по факту рождения.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 00:01
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