"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала фанатам подросшую старшую дочь

На публикации дочка знаменитости запечатлена с собакой. Под фото звезда написала, что весь день она с дочерью готовила сюрприз. Снимок за два дня собрал свыше 83 тысяч отметок «Мне нравится» и более 230 комментариев. Фолловеры исполнительницы песен отметили, что Ева поразительно похожа на свою звездную маму.Некоторые подписчики назвали девочку "маленькой Моной Лизой". Поклонники также интересовались, какой же сюрприз подготовила Светлана Лобода с дочерью.