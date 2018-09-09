"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала фанатам подросшую старшую дочь
Светлана Лобода в своем аккаунте Instagram обнародовала новый снимок. На данном фото певица показала своим фанатам подросшую старшую дочь Еву.
На публикации дочка знаменитости запечатлена с собакой. Под фото звезда написала, что весь день она с дочерью готовила сюрприз. Снимок за два дня собрал свыше 83 тысяч отметок «Мне нравится» и более 230 комментариев. Фолловеры исполнительницы песен отметили, что Ева поразительно похожа на свою звездную маму.
Некоторые подписчики назвали девочку "маленькой Моной Лизой". Поклонники также интересовались, какой же сюрприз подготовила Светлана Лобода с дочерью.
На публикации дочка знаменитости запечатлена с собакой. Под фото звезда написала, что весь день она с дочерью готовила сюрприз. Снимок за два дня собрал свыше 83 тысяч отметок «Мне нравится» и более 230 комментариев. Фолловеры исполнительницы песен отметили, что Ева поразительно похожа на свою звездную маму.
Некоторые подписчики назвали девочку "маленькой Моной Лизой". Поклонники также интересовались, какой же сюрприз подготовила Светлана Лобода с дочерью.
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