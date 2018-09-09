Ученые рассказали об уникальный свойствах винограда

Ученые установили, что ферменты, входящие в состав мускатного винограда, способствуют выделению желудочного сока, а это положительно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта. Ягода красного цвета препятствует образованию тромбов. В ходе экспериментов стало ясно, что в винограде содержатся уникальные соединения, из которых получаются весьма эффективные антидепрессанты.Исследователи утверждают, что на основе органических соединений винограда возможно создать абсолютно безвредный препарат для борьбы с депрессией.