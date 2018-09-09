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Оценить новую Play Station 5 можно будет в рамках Е3 в 2019 году

Play Station 5 будет анонсирована в рамках выставки Е3 в 2019 году. Производители не только продемонстрируют возможности новой игровой приставки, но и позволят гостям выставки на ней поиграть.

Оценить новую Play Station 5 можно будет в рамках Е3 в 2019 году


В данный момент одними из самых популярных производителей игровых приставок без сомнения является Sony, благодаря бренду PlayStation. Слухи о предстоящем анонсе игровых приставок пятого поколения ходят достаточно давно, однако ранее анонс ожидался не ранее 2020 года. Недавно китайские СМИ опубликовали данные о предстоящем анонсе, который состоится уже в первой половине июня следующего года.

В рамках выставки, как сообщается представителями СМИ, производители дадут возможность оценить новинку, поиграв в некоторые игры, которые на тот момент будут находиться на стадии бета версии. Также после демонстрации новинки разработчики сообщат цену приставки, а также ее технические особенности. Вероятно, все доступные Play Station 5 будут раскуплены чрезвычайно быстро после анонса, в связи с этим в первое время цена на игровой гаджет может быть слегка завышена.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 13:42
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