Оценить новую Play Station 5 можно будет в рамках Е3 в 2019 году

В данный момент одними из самых популярных производителей игровых приставок без сомнения является Sony, благодаря бренду PlayStation. Слухи о предстоящем анонсе игровых приставок пятого поколения ходят достаточно давно, однако ранее анонс ожидался не ранее 2020 года. Недавно китайские СМИ опубликовали данные о предстоящем анонсе, который состоится уже в первой половине июня следующего года.В рамках выставки, как сообщается представителями СМИ, производители дадут возможность оценить новинку, поиграв в некоторые игры, которые на тот момент будут находиться на стадии бета версии. Также после демонстрации новинки разработчики сообщат цену приставки, а также ее технические особенности. Вероятно, все доступные Play Station 5 будут раскуплены чрезвычайно быстро после анонса, в связи с этим в первое время цена на игровой гаджет может быть слегка завышена.