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СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на обучение детей 6 миллионов рублей в год

Крестная мама Лизы и Гарри - Дизайнер Мила Ставицкая, дала небольшое интервью. Инсайдер рассказала, что Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на образование детей около 6 млн. руб. в год.

СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на обучение детей 6 миллионов рублей в год


Дизайнер поведала, что в эти расходы не входит отдых и другие поездки с Гарри и Лизой. По словам Милы Ставицкой, в знаменитой семье уже идет подготовка ко дню рождения двойняшек, который празднуется восемнадцатого сентября. Крестная мама сама думает, что подарить малышам. Она считает, что крестники уже большие, и поэтому им нужен отдельный подарок. Подарок выбрать трудно, так как у детей много интересов. Гарри и Лизе надо развиваться в спорте, поэтому она присматривается к велосипедам.

СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на обучение детей 6 миллионов рублей в год


Мила Ставицкая заявила, что Максим Галкин с супругой на своих детях не экономят. Занятия с индивидуальным тренером по плаванию Лизы обходятся знаменитой семье около 48 000 руб. Кроме этого, близнецы индивидуально занимаются с логопедом, что тоже недешево. Мила Ставицкая также рассказала, что в этом году Лиза и Гарри опять пойдут во французский детсад «Кот в сапогах», который находится в поселке Грязи. В этом саду место для одного ребенка обходится в 195 000 руб в месяц.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:10
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