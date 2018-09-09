СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева тратят на обучение детей 6 миллионов рублей в год

Дизайнер поведала, что в эти расходы не входит отдых и другие поездки с Гарри и Лизой. По словам Милы Ставицкой, в знаменитой семье уже идет подготовка ко дню рождения двойняшек, который празднуется восемнадцатого сентября. Крестная мама сама думает, что подарить малышам. Она считает, что крестники уже большие, и поэтому им нужен отдельный подарок. Подарок выбрать трудно, так как у детей много интересов. Гарри и Лизе надо развиваться в спорте, поэтому она присматривается к велосипедам.Мила Ставицкая заявила, что Максим Галкин с супругой на своих детях не экономят. Занятия с индивидуальным тренером по плаванию Лизы обходятся знаменитой семье около 48 000 руб. Кроме этого, близнецы индивидуально занимаются с логопедом, что тоже недешево. Мила Ставицкая также рассказала, что в этом году Лиза и Гарри опять пойдут во французский детсад «Кот в сапогах», который находится в поселке Грязи. В этом саду место для одного ребенка обходится в 195 000 руб в месяц.