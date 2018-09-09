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Ученые нашли на дне Тихого океана следы внеземной техники

Британские специалисты из Национального океанографического центра в Саутгемптоне обнаружили странные следы между Мексикой и Гавайями на дне Тихого океана на глубине 4 километров. Данные отметины длиной 2,5 метров и глубиной порядка 30 сантиметров.

Ученые нашли на дне Тихого океана следы внеземной техники


Обнаружить эти следы удалось при помощи глубоководного робота. Исследователи сообщили, что странность отметин состоит в том, что их не могли оставить ни животные живущие в океане, ни какая-либо техника, поскольку в этом районе не проводились никакие работы.

Руководитель исследовательской группы доктор Ли Марш рассказал, что анализ найденных следов продемонстрировал, что они распределены не случайным образом. Эксперт склоняется к тому, что вмятины на дне океана оставили киты, которые в редких случаях могут опускаться на такую глубину. Другие специалисты уверяют, что это следы внеземной техники.

 
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Наука / Главные новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54
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