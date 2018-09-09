Ученые нашли на дне Тихого океана следы внеземной техники
Британские специалисты из Национального океанографического центра в Саутгемптоне обнаружили странные следы между Мексикой и Гавайями на дне Тихого океана на глубине 4 километров. Данные отметины длиной 2,5 метров и глубиной порядка 30 сантиметров.
Обнаружить эти следы удалось при помощи глубоководного робота. Исследователи сообщили, что странность отметин состоит в том, что их не могли оставить ни животные живущие в океане, ни какая-либо техника, поскольку в этом районе не проводились никакие работы.
Руководитель исследовательской группы доктор Ли Марш рассказал, что анализ найденных следов продемонстрировал, что они распределены не случайным образом. Эксперт склоняется к тому, что вмятины на дне океана оставили киты, которые в редких случаях могут опускаться на такую глубину. Другие специалисты уверяют, что это следы внеземной техники.
Обнаружить эти следы удалось при помощи глубоководного робота. Исследователи сообщили, что странность отметин состоит в том, что их не могли оставить ни животные живущие в океане, ни какая-либо техника, поскольку в этом районе не проводились никакие работы.
Руководитель исследовательской группы доктор Ли Марш рассказал, что анализ найденных следов продемонстрировал, что они распределены не случайным образом. Эксперт склоняется к тому, что вмятины на дне океана оставили киты, которые в редких случаях могут опускаться на такую глубину. Другие специалисты уверяют, что это следы внеземной техники.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:54