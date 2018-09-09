MINI планирует представить спорткар John Cooper Works GP 2018

Новая версия John Cooper Works GP отличается агрессивным дизайном. Система тушения пожаров, а также мультиточечные ремни безопасности сделают транспортное средство более безопасным. В подкапотном пространстве новой версии разместится четырёхцилиндровый силовой агрегат, который способен генерировать 228 лошадиных сил. Пока отсутствуют данные о будущей модели John Cooper Works GP. Согласно ожиданиям, MINI, которая принадлежит компании BMW, сконструирует стильный молодёжный спорткар, в котором удачно сочетаются технические решения.Пока неизвестно, планирует ли компания наладить серийное производство новой версии John Cooper Works GP. Есть вероятность, что на окончательное решение бренда повлияет реакция публики. Если спорткар получит всё-таки серийную версию, его стоимость составит около $40 000.