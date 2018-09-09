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ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024 году

Разработчики из Google утверждают, что операционная система Android устарела настолько, что больше несовместима с технологическими разработками нового поколения. В качестве альтернативы в 2024 году планируется ее замена на Fuchsia ОС.

ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024 году


Около 70% всех смартфонов в мире работают на операционной системе Android, которую разработали в компании Google. Однако в наше время Android более не может удовлетворять все потребности современного пользователя. Ежедневно разрабатываются новые технологии, которые могли бы быть внедрены в мобильные устройства, однако простота Andrоid совершенно с ними несовместима. Такой результат вполне предсказуем, ведь данная ОС используется уже в течении 10 лет и не важно насколько с тех пор ее улучшили, основа системы делает ее ограниченной в современных реалиях.



Fuchsia ОС будет существенно отличаться от Android как внешне, так и функционально. Тем не менее, возможности новой системы позволят быть ей актуальной, по некоторым источникам, не менее 5 лет. Кроме того, Fuchsia будет работать не только на смартфонах но в перспективе, даже на автомобилях и банкоматах.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:31
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