ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024 году

Около 70% всех смартфонов в мире работают на операционной системе Android, которую разработали в компании Google. Однако в наше время Android более не может удовлетворять все потребности современного пользователя. Ежедневно разрабатываются новые технологии, которые могли бы быть внедрены в мобильные устройства, однако простота Andrоid совершенно с ними несовместима. Такой результат вполне предсказуем, ведь данная ОС используется уже в течении 10 лет и не важно насколько с тех пор ее улучшили, основа системы делает ее ограниченной в современных реалиях.Fuchsia ОС будет существенно отличаться от Android как внешне, так и функционально. Тем не менее, возможности новой системы позволят быть ей актуальной, по некоторым источникам, не менее 5 лет. Кроме того, Fuchsia будет работать не только на смартфонах но в перспективе, даже на автомобилях и банкоматах.