Эксперты составили ТОП самых странных авто

Данная конструкция позволяла авто с тремя спойлерами основательно опережать привычные машины по прижимной силе. OSI Silver Fox оснащается 1-литровым двигателем, позволяющим разгоняться до 250 км/час. Инженеры General Motors постарались оснастить авто реактивной турбиной. При этом получилась версия Firebird 1 XP-21. Турбина в данном авто в отличие от самолёта приводила в движение непосредственно заднюю ось. Модель не попала под серийный выпуск, потому что в ней было очень опасно ездить. В свою очередь дизайнер Анне Форшнер для компании BMW создала Lovos. Кузов транспортного средства покрывают 260 шарнирно закреплённых металлических пластин, которые выступают фотоэлектрическими панелями.Вездеход Aghnides Rhino 1954 модельного года создавался, как транспортное средство способное защитить Канаду и Аляску. Данное авто получило огромные полусферические колёса. Транспорт весит 5 тонн. Алюминиевое авто могло плавать благодаря водомётам. Версию Italcorsca / Tarf II построили в 1951 году. Гонщик Пьеро Таруффи смог на этом авто установить рекорд скорости. При этом в машине не поместилось даже рулевое колесо. Для управления в данном случае используются два рычага. Авто способно разогнаться до 290 км/час.