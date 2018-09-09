В Сети выставили на продажу тюнингованную Honda Civic «Skyline»

Тюнингованная Honda Civic «Skyline» представляет собой проект от JDM, в основе которого Honda Civic SI 2000 года. В результате различных доработок транспортное средство стало напоминать Nissan Skyline R34. Сильное сходство этих автомобилей наблюдается в задних фарах. В свою очередь передняя оптика была позаимствована у Sylvia S15.Силовая установка Honda Civic «Skyline» получила множество новых настроек, например, такую как нитровая система. В салоне тюнингованного автомобиля появились спортивные сиденья Sparco и новый руль.