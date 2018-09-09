В Сети выставили на продажу тюнингованную Honda Civic «Skyline»
В Сети появилось объявление о продаже тюнингованной машины Honda Civic «Skyline». Первоначальная цена автомобиля была установлена на уровне 8,5 тысячи долларов, но спустя время продавец снизил стоимость транспортного средства.
Тюнингованная Honda Civic «Skyline» представляет собой проект от JDM, в основе которого Honda Civic SI 2000 года. В результате различных доработок транспортное средство стало напоминать Nissan Skyline R34. Сильное сходство этих автомобилей наблюдается в задних фарах. В свою очередь передняя оптика была позаимствована у Sylvia S15.
Силовая установка Honda Civic «Skyline» получила множество новых настроек, например, такую как нитровая система. В салоне тюнингованного автомобиля появились спортивные сиденья Sparco и новый руль.
Тюнингованная Honda Civic «Skyline» представляет собой проект от JDM, в основе которого Honda Civic SI 2000 года. В результате различных доработок транспортное средство стало напоминать Nissan Skyline R34. Сильное сходство этих автомобилей наблюдается в задних фарах. В свою очередь передняя оптика была позаимствована у Sylvia S15.
Силовая установка Honda Civic «Skyline» получила множество новых настроек, например, такую как нитровая система. В салоне тюнингованного автомобиля появились спортивные сиденья Sparco и новый руль.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:33