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Ники Минаж взволновала поклонников фото в открывающем грудь наряде

Ники Минаж в своем микроблоге Instagram обнародовала новые публикации, на которых она запечатлена в открывающем грудь наряде. Поклонники знаменитости взволнованы такими фото, потому что на них отчетливо видны длинные ноги и пышная грудь их любимицы.

Ники Минаж взволновала поклонников фото в открывающем грудь наряде


Реп-исполнительница облачилась в смелое платье с тигровой расцветкой. Наряд знаменитость выбрала без бретелей, именно поэтому создавалось впечатление, что грудь Ники Минаж в любую секунду может выпасть из лифчика. Кроме этого, юбка платья сшита таким образом, что позволила всем окружающим рассмотреть стройные ноги знаменитости.

Ники Минаж взволновала поклонников фото в открывающем грудь наряде


За короткое время пост певицы собрал свыше одного миллиона отметок «Нравится». Также под публикациями подписчики оставили много лестных комментариев.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:01
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