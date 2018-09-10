Ники Минаж взволновала поклонников фото в открывающем грудь наряде
Ники Минаж в своем микроблоге Instagram обнародовала новые публикации, на которых она запечатлена в открывающем грудь наряде. Поклонники знаменитости взволнованы такими фото, потому что на них отчетливо видны длинные ноги и пышная грудь их любимицы.
Реп-исполнительница облачилась в смелое платье с тигровой расцветкой. Наряд знаменитость выбрала без бретелей, именно поэтому создавалось впечатление, что грудь Ники Минаж в любую секунду может выпасть из лифчика. Кроме этого, юбка платья сшита таким образом, что позволила всем окружающим рассмотреть стройные ноги знаменитости.
За короткое время пост певицы собрал свыше одного миллиона отметок «Нравится». Также под публикациями подписчики оставили много лестных комментариев.
Реп-исполнительница облачилась в смелое платье с тигровой расцветкой. Наряд знаменитость выбрала без бретелей, именно поэтому создавалось впечатление, что грудь Ники Минаж в любую секунду может выпасть из лифчика. Кроме этого, юбка платья сшита таким образом, что позволила всем окружающим рассмотреть стройные ноги знаменитости.
За короткое время пост певицы собрал свыше одного миллиона отметок «Нравится». Также под публикациями подписчики оставили много лестных комментариев.
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