Ники Минаж взволновала поклонников фото в открывающем грудь наряде

Реп-исполнительница облачилась в смелое платье с тигровой расцветкой. Наряд знаменитость выбрала без бретелей, именно поэтому создавалось впечатление, что грудь Ники Минаж в любую секунду может выпасть из лифчика. Кроме этого, юбка платья сшита таким образом, что позволила всем окружающим рассмотреть стройные ноги знаменитости.За короткое время пост певицы собрал свыше одного миллиона отметок «Нравится». Также под публикациями подписчики оставили много лестных комментариев.