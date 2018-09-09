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Экс-любовница Николая Караченцова попросила прощения у его супруги

Балерина Елена Дмитриева ранее заявляла, что она является экс-любовницей Николая Караченцова. Однако в эфире передачи «Эксклюзив» танцовщица попросила у жены актёра Людмилы Поргиной прощения.

Экс-любовница Николая Караченцова попросила прощения у его супруги


Супруга артиста не приняла ее извинений. Людмила Андреевна, чтобы выяснить, говорит балерина правду или лжёт, задала ей несколько интимных вопросов. Она предложила Елене Дмитриевой назвать, сколько шрамов на теле Николая Петровича, а также какая его любимая поза во время сна. Так как ответа не последовало, жена актера констатировала, что женщина врёт. По словам Людмилы Поргиной, Николай Караченцов даже не знает ее. Однако балерина продолжала настаивать на их отношениях, которые якобы длились длительное время. По словам танцовщицы, артист убеждал её, что с законной супругой у него напряжённые отношения, и он с ней расстается.

Экс-любовница Николая Караченцова попросила прощения у его супруги


Однако статус любовницы Елену Дмитриеву не устраивал. Она хотела выйти замуж и ребенка. Поняв, что актер не бросит свою законную супругу, балерина вышла замуж за другого мужчину. Она переехала с мужем в Париж, где старалась забыть о возлюбленном. После в жизни танцовщицы случился развод, и она опять наладила связь с Николаем Караченцовым, однако их отношения были только дружеские.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:54
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