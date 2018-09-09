Эксперты составили ТОП дорогих авто для начинающих водителей

В рейтинге лидирует шведское авто Volvo XC60. Кроссовер второй генерации с установленными эффективными системами безопасности Pilot Assist и City Safety является очень популярным среди молодежи. Машина в РФ реализуется от 2,925 млн руб. На втором месте оказалась версия Audi A5 Sportback. По мнению экспертов, в шикарно оснащённом авто предусматривается всё необходимое для начинающего водителя. В авто салон оформлен кожаной обивкой, а также элементами из дуба. На третьей позиции оказалась BMW X2. Баварское авто может похвастаться рулем и сиденьями с подогревом, а также кнопочным запуском мотора. Стоимость авто начинается от 2,01 млн руб. Также разработчик предлагает спортивную версию M Sport.ТОП для новичков также включает версию Countryman линейки Mini. Компактная вариация авто оснащается просторным салоном, климат-контролем, навигатором. На рынке России автомобиль можно купить за 1,69 млн руб.