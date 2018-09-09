Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения и признался в любви

На черно-белом снимке Гуф и Кети Топурия запечатлены на сцене вовремя своего выступления. На фотографии они выглядят довольно счастливыми, а в комментарии рэпер написал: «С днём рождения!!! Я тебя очень люблю!». Сегодня возлюбленной реп-исполнителя исполняется 32 года. Обои знаменитости в разводе и имеют детей от прошлых отношений.Поклонники Гуфа и Кети Топурия оставили множество поздравительных комментариев, а некоторые выразили надежду, что в скором времени знаменитости сыграют свадьбу и заведут общего ребенка. Всего за несколько часов пост реп-исполнителя набрал более 128 тысяч лайков.