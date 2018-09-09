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Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition выйдет в продажу под названием Mi 8 Pro

В ближайшем будущем компания Xiaomi планирует выпуск нового смартфона Mi 8 Explorer Edition. Анонс нового мобильного телефона еще не состоялся, однако в документах Управления развития СМИ присутствует упоминание о нем.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition выйдет в продажу под названием Mi 8 Pro


Изначально выпуск Mi 8 Explorer Edition, также известного, как Mi 8 Pro, состоится в Сингапуре, а уже после и в других странах. Исходя из некоторых источников, мировая версия MI 8 Pro не будет оснащена 3D сканером лиц. Кроме того, в ней будет отсутствовать большой вырез в верхней части экрана. С чем связаны такие решения производителей Xiaomi, на текущий момент неизвестно, однако дополнительной информации касательно нового флагмана пока предоставлено не было. Впрочем, это достаточно распространенная ситуация, когда до официального выпуска устройства его название и некоторые характеристики меняются. Иногда это связано со случаями утечки информации и попытками производителей бороться с этим.

О точной дате выхода Xiaomi MI 8 Pro пока рано говорить, однако, как правило “утечка информации” такого рода происходит за 2-3 месяца до официального анонса. Также трудно сказать, сколько пройдет времени со старта продаж смартфона в Сингапуре до начала его реализации в России.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:40
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