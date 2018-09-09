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Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном нижнем белье

Анастасия Квитко, которая в сети получила прозвище «русская Кардашьян», продолжает волновать поклонников, выставляя напоказ максимум своего обнажённого тела. Накануне на её странице в Instagram появилась фотография, где она запечатлена в нижнем белье.

Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном нижнем белье


Модель регулярно радует поклонников, выкладывая на своей странице в социальной сети новые снимки. Подписчики ждут от девушки откровенные кадры, а она их не разочаровывает, именно поэтому каждый новый пост становится популярным. В частности, на последней фотографии Анастасия Квитко позирует в элегантном нижнем белье. В комментариях большинство подписчиков отметили, что фотографии звезды отличаются как «горячим» форматом, так и профессионализмом. Идеально подобранные ракурсы и правильно выбранный задний план, который не отвлекает от главного объекта.

Новая фотография модели за короткий период времени набрала большое количество «лайков». Также мужская половина аудитории была довольно щедра на комплименты, от некоторых последовали предложения интимного характера.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:01
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