Xiaomi выпустила новые детские смарт-часы версии Xiaoxun Children Smartwatch S2

Новая версия гаджета представляет собой улучшенную версию Xiaoxun Children Smartwatch S2, выпущенную в прошлом году. Устройство оснащается 1,3-дюймовым дисплеем, покрытым защитным надёжным стеклом 2,5D. Аккумуляторная батарея имеет ёмкость на 730 мАч. Этого хватит для семи дней бесперебойной работы модели и 9 часов разговоров. В свою очередь смарт-часы поддерживают навигационную систему China Beidou и GPS, оснащаются модулем Wi-Fi, разъемом MicroUSB, слотом для Nano-Sim-карты. Устройство может выполнять функции фитнес-трекера, подсчитывающего расстояние, количество калорий, часов, а также многое другое. Xiaoxun Children Smartwatch S2 может переводить текст. Имеющаяся в гаджете камера позволяет родителям узнать, где сейчас находится их ребенок.Новые смарт-часы имеют защиту от попадания влаги и пыли. Оснащение девайса включает кнопку SOS, отправляющую на заранее установленный номер сообщения с координатами.