В NASA показали снимок галактики в созвездии Большой Медведицы
Сотрудники NASA продемонстрировали снимок с изображением галактики, которая скрывается в созвездии Больший Медведицы. Изображение появился на официальной странице ведомства в Instagram.
Галактика на обнародованном снимке имеет нерегулярные полосы пыли, которые образуют вокруг центра закрученный спиральный узор. Также это создает нечеткое свечение, которое удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Звездное скопление скрывается в созвездии Большой Медведицы и из-за относительной яркости может быть замечено даже с помощью любительского телескопа.
Особенно яркая звезда, которую можно увидеть немного справа от центра на снимке в Instagram, находится не в самой галактике, а размещается между Землей и звездным скоплением, что и добавляет еще больше яркости.
Галактика на обнародованном снимке имеет нерегулярные полосы пыли, которые образуют вокруг центра закрученный спиральный узор. Также это создает нечеткое свечение, которое удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Звездное скопление скрывается в созвездии Большой Медведицы и из-за относительной яркости может быть замечено даже с помощью любительского телескопа.
Особенно яркая звезда, которую можно увидеть немного справа от центра на снимке в Instagram, находится не в самой галактике, а размещается между Землей и звездным скоплением, что и добавляет еще больше яркости.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20