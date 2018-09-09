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В NASA показали снимок галактики в созвездии Большой Медведицы

Сотрудники NASA продемонстрировали снимок с изображением галактики, которая скрывается в созвездии Больший Медведицы. Изображение появился на официальной странице ведомства в Instagram.

В NASA показали снимок галактики в созвездии Большой Медведицы


Галактика на обнародованном снимке имеет нерегулярные полосы пыли, которые образуют вокруг центра закрученный спиральный узор. Также это создает нечеткое свечение, которое удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Звездное скопление скрывается в созвездии Большой Медведицы и из-за относительной яркости может быть замечено даже с помощью любительского телескопа.

Особенно яркая звезда, которую можно увидеть немного справа от центра на снимке в Instagram, находится не в самой галактике, а размещается между Землей и звездным скоплением, что и добавляет еще больше яркости.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:20
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