В NASA показали снимок галактики в созвездии Большой Медведицы

Галактика на обнародованном снимке имеет нерегулярные полосы пыли, которые образуют вокруг центра закрученный спиральный узор. Также это создает нечеткое свечение, которое удалось зафиксировать с помощью телескопа Хаббл. Звездное скопление скрывается в созвездии Большой Медведицы и из-за относительной яркости может быть замечено даже с помощью любительского телескопа.Особенно яркая звезда, которую можно увидеть немного справа от центра на снимке в Instagram, находится не в самой галактике, а размещается между Землей и звездным скоплением, что и добавляет еще больше яркости.