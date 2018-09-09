Над Рейкьявиком заметили странный дискообразный НЛО

Тайваньский конспиролог Скотт Уорринг уточнил, что дискообразное облако было замечено над столицей Исландии во время заката буквально на днях. Специалист не оставил без внимания тот факт, что неопознанный летающий объект был огромных размеров и напоминал летающий диск. Некоторым очевидцам посчастливилось даже запечатлеть на видео необычное явление. Уорринг также добавил, что ранее подобной формы НЛО уже наблюдали в 2007 году. Эксклюзивное зрелище тогда заметил пилот самолета: объект якобы пролетал над океаном недалеко от территории Великобритании.Скотт Уорринг уверен, что NASA давно известно о существовании инопланетян, но в ведомстве этой информацией не спешат делиться с общественностью. Стоит отметить, что у подобной теории много как приверженцев, так и противников.