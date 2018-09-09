АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Над Рейкьявиком заметили странный дискообразный НЛО

В небе над Рейкьявиком очевидцы заметили дискообразный НЛО. Известный уфолог Скотт Уорринг отметил, что объект напоминал огромное облако.

Над Рейкьявиком заметили странный дискообразный НЛО


Тайваньский конспиролог Скотт Уорринг уточнил, что дискообразное облако было замечено над столицей Исландии во время заката буквально на днях. Специалист не оставил без внимания тот факт, что неопознанный летающий объект был огромных размеров и напоминал летающий диск. Некоторым очевидцам посчастливилось даже запечатлеть на видео необычное явление. Уорринг также добавил, что ранее подобной формы НЛО уже наблюдали в 2007 году. Эксклюзивное зрелище тогда заметил пилот самолета: объект якобы пролетал над океаном недалеко от территории Великобритании.



Скотт Уорринг уверен, что NASA давно известно о существовании инопланетян, но в ведомстве этой информацией не спешат делиться с общественностью. Стоит отметить, что у подобной теории много как приверженцев, так и противников.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:28
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Пензенской области мужчина избил свою знакомую
Подробности конфликта: В Москве водитель наехал
В Сети выставили на продажу тюнингованную Honda
В NASA показали снимок галактики в созвездии
Гуф поздравил Кети Топурию с днем рождения и
Xiaomi выпустила новые детские смарт-часы версии
Эксперты составили ТОП дорогих авто для
Над Рейкьявиком заметили странный дискообразный
В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5
«Роди мне ребенка»: Взрослый сын уговорил Жасмин
«Тесная связь»: Стало известно, как относится
Экс-любовница Николая Караченцова попросила
С января 2019 года ЦБ России может ужесточить
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе очень твердую
По России массово отменяются концерты Ольги
Ожидаемое столкновение звезд в 2022 году
Специалисты составили ТОП-5 тюнинг-проектов
Банкам могут разрешить получать информацию от
Компания Sumsung разрабатывает портативный
Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса
"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я":
Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет
В Сети появились снимки и видео нового смартфона
Анна Семинович шокировала поклонников лишними
В Сети появился видеоролик нового автомобиля
На юго-востоке Москвы водитель въехал в толпу
Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением
Ученые назвали 5 главных мифов о
В Сети появилась первая информация о Mazda CX-3
«Идеальная я»: Наталья Рудова продемонстрировала
Просмотреть все новости