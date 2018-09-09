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«Роди мне ребенка»: Взрослый сын уговорил Жасмин забеременеть‍

Певица Жасмин решила родить еще одного ребенка, звезда рассказала, что во многом на ее решение повлиял старший сын Михаил. Сейчас в семье воспитываются его сестра и брат.

«Роди мне ребенка»: Взрослый сын уговорил Жасмин забеременеть&#8205;


Жасмин рассказала, что Миша с детства просил родить ему брата, и постоянно спрашивал, когда звезда выйдет замуж, чтобы у нее родился ребенок. Сейчас разница между детьми певицы в 18 лет, и она считает, что старшего сына, которому 21 год, это немного огорчает. Родила Жасмин Мишу в 19 лет, поэтому, по ее словам, у них не было таких тесных отношений как "мама-сын". Младших детей она воспитывает строже, чем Мишу.

Сейчас же Жасмин намерена родить еще одного ребенка и Миша ее в этом полностью поддерживает. Певица добавила, что не боится стать мамой еще раз. Отношения между ее новым мужем и старшим сыном складываются очень хорошо, юноша даже ездит к его семье в гости.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:07
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