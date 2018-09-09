«Роди мне ребенка»: Взрослый сын уговорил Жасмин забеременеть‍

Жасмин рассказала, что Миша с детства просил родить ему брата, и постоянно спрашивал, когда звезда выйдет замуж, чтобы у нее родился ребенок. Сейчас разница между детьми певицы в 18 лет, и она считает, что старшего сына, которому 21 год, это немного огорчает. Родила Жасмин Мишу в 19 лет, поэтому, по ее словам, у них не было таких тесных отношений как "мама-сын". Младших детей она воспитывает строже, чем Мишу.Сейчас же Жасмин намерена родить еще одного ребенка и Миша ее в этом полностью поддерживает. Певица добавила, что не боится стать мамой еще раз. Отношения между ее новым мужем и старшим сыном складываются очень хорошо, юноша даже ездит к его семье в гости.