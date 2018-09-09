В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5 снизилась до 8400 рублей

Стоимость смартфона Redmi 5 будет снижена с более, чем 10 000 рублей до 8 400. Чем обоснован такой резкий скачок, разработчики не поясняют. Впрочем, большая часть продукции Xiaomi, вероятно, рассчитана на людей с уровнем доходов выше среднего. Redmi 5, смартфон с достаточно современными характеристиками, недавно продававшийся по цене на 30-40% выше, теперь станет значительно доступнее.Смартфон будет продаваться в четырех расцветках, с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш памяти. Есть вероятность, что Redmi 5 будет сразу продаваться с прошивкой MIUI, что в будущем сделает его обновление значительно проще. Кроме того, мобильный телефон оснащен процессором Snapdragon 450, камерами 12 Мп и 5 Мп и батареей емкостью 3300 мА/ч.