В России стоимость смартфона Xiaomi Redmi 5 снизилась до 8400 рублей
Смартфон Xiaomi Redmi 5 будет продаваться по сниженной стоимости. Не смотря на то, что данный мобильный телефон начал выпускаться в 2017 году, производители сообщают, что в скором времени его цена будет существенно снижена.
Стоимость смартфона Redmi 5 будет снижена с более, чем 10 000 рублей до 8 400. Чем обоснован такой резкий скачок, разработчики не поясняют. Впрочем, большая часть продукции Xiaomi, вероятно, рассчитана на людей с уровнем доходов выше среднего. Redmi 5, смартфон с достаточно современными характеристиками, недавно продававшийся по цене на 30-40% выше, теперь станет значительно доступнее.
Смартфон будет продаваться в четырех расцветках, с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш памяти. Есть вероятность, что Redmi 5 будет сразу продаваться с прошивкой MIUI, что в будущем сделает его обновление значительно проще. Кроме того, мобильный телефон оснащен процессором Snapdragon 450, камерами 12 Мп и 5 Мп и батареей емкостью 3300 мА/ч.
Стоимость смартфона Redmi 5 будет снижена с более, чем 10 000 рублей до 8 400. Чем обоснован такой резкий скачок, разработчики не поясняют. Впрочем, большая часть продукции Xiaomi, вероятно, рассчитана на людей с уровнем доходов выше среднего. Redmi 5, смартфон с достаточно современными характеристиками, недавно продававшийся по цене на 30-40% выше, теперь станет значительно доступнее.
Смартфон будет продаваться в четырех расцветках, с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш памяти. Есть вероятность, что Redmi 5 будет сразу продаваться с прошивкой MIUI, что в будущем сделает его обновление значительно проще. Кроме того, мобильный телефон оснащен процессором Snapdragon 450, камерами 12 Мп и 5 Мп и батареей емкостью 3300 мА/ч.
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:15