«Тесная связь»: Стало известно, как относится принц Чарльз к Меган Маркл

Собеседник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил о том, что принц Чарльз после свадьбы сына Гарри стал гораздо ближе к нему, а также у него сложились прекрасные отношения с невесткой. В частности, речь идёт об очень тесной связи между Меган Маркл и отцом её мужа. По словам члена королевской семьи, свадьба стала неожиданным поворотом судьбы, старший сын Елизаветы II продемонстрировал свою любовь к молодожёнам. Есть мнение, что принц Гарри вечно будет благодарен своему отцу за то, что он протянул руку его супруге.Также стало известно, что минувшим летом молодожёны гостили в замке принца Чарльза в Шотландии, где они провели время втроём за прогулками и общением. Это говорит о том, что старший сын британской королевы испытывает настоящую слабость к бывшей актрисе и думает, что она лучшая жена для его сына.