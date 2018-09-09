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«Тесная связь»: Стало известно, как относится принц Чарльз к Меган Маркл

Поклонников королевской семьи всегда волновал вопрос о том, как принц Чарльз относится к супруге своего сына Меган Маркл. Один из членов монаршей четы в беседе с журналистами рассказал о подробностях их отношений.

«Тесная связь»: Стало известно, как относится принц Чарльз к Меган Маркл


Собеседник, который пожелал остаться неизвестным, сообщил о том, что принц Чарльз после свадьбы сына Гарри стал гораздо ближе к нему, а также у него сложились прекрасные отношения с невесткой. В частности, речь идёт об очень тесной связи между Меган Маркл и отцом её мужа. По словам члена королевской семьи, свадьба стала неожиданным поворотом судьбы, старший сын Елизаветы II продемонстрировал свою любовь к молодожёнам. Есть мнение, что принц Гарри вечно будет благодарен своему отцу за то, что он протянул руку его супруге.

Также стало известно, что минувшим летом молодожёны гостили в замке принца Чарльза в Шотландии, где они провели время втроём за прогулками и общением. Это говорит о том, что старший сын британской королевы испытывает настоящую слабость к бывшей актрисе и думает, что она лучшая жена для его сына.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:03
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