По России массово отменяются концерты Ольги Бузовой
В Интернете появилась информация, что почти все выступления Ольги Бузовой отменяются.
Так не пройдут концерты в Ульяновске, Тамбове, Пензе и Саратовской области.
Также есть информация, что в зал Пензы, где должна была петь Бузова, проданы отнюдь не все билеты. Там уже объявлено, что выступление 29 сентября не состоится.
В Тамбове также остались много лишних билетов. По всей вероятности, Ольга уже надоело даже «людям,которые я всегда с ней».
Так не пройдут концерты в Ульяновске, Тамбове, Пензе и Саратовской области.
Также есть информация, что в зал Пензы, где должна была петь Бузова, проданы отнюдь не все билеты. Там уже объявлено, что выступление 29 сентября не состоится.
«Продажа билетов приостановлена. Никакой информации о точной отмене концерта пока нет. Если вас не устраивает дата, можно сдать билет, вам вернут полную стоимость», - сообщают местные работники концертного зала.
В Тамбове также остались много лишних билетов. По всей вероятности, Ольга уже надоело даже «людям,которые я всегда с ней».