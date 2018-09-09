По России массово отменяются концерты Ольги Бузовой

«Продажа билетов приостановлена. Никакой информации о точной отмене концерта пока нет. Если вас не устраивает дата, можно сдать билет, вам вернут полную стоимость», - сообщают местные работники концертного зала.

Так не пройдут концерты в Ульяновске, Тамбове, Пензе и Саратовской области.Также есть информация, что в зал Пензы, где должна была петь Бузова, проданы отнюдь не все билеты. Там уже объявлено, что выступление 29 сентября не состоится.В Тамбове также остались много лишних билетов. По всей вероятности, Ольга уже надоело даже «людям,которые я всегда с ней».