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Ровер Curiosity обнаружил на Марсе очень твердую породу

В NASA сообщили о новой находке, сделанной ровером Curiosity, на Марсе. Аппарат обнаружил на поверхности планеты очень твердую породу, которая не поддается бурению.

Ровер Curiosity обнаружил на Марсе очень твердую породу


В отчете космического агентства сообщается, что найденный Curiosity пласт обладает повышенной плотностью. Марсоход пока не смог пробурить породу, чтобы взять необходимые образцы для анализа, несмотря на то, что он предназначен именно для сверления подобных отложений. К сожалению, Curiosity не оснащен датчиками, которые бы позволили определить показатель твердости камня. Сотрудники NASA полагают, что он выше значения 5,5-5,6 по шкале Мооса. Аппарат будет продолжать попытки просверлить камень, выбрав более податливый участок.



Специалисты считают, что образованию подобных горных пород способствовали грунтовые воды. В течение долгого времени потоки воды спрессовывали пласт, уплотняя его.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:50
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