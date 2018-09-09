Ожидаемое столкновение звезд в 2022 году переносится на неизвестное время

Профессор астрономии, Ларри Мольнар, в 2005 году начал анализировать звездное скопление KIC 9832227, расположенное практически в 1800 световых лет от Земли. После продолжительного анализа орбит звезд, траектории их движения и других факторов, был сделан вывод о том, что в 2022 году произойдет столкновение двух звезд. Взрыв можно было бы наблюдать с Земли. Впрочем, недавние исследования показывают, что Мольнар еще в самом начале расчетов допустил небольшую ошибку в период с 1999 по 2007 год. Ошибка касалась времени затмения и, с учетом длительности исследования и все дальнейшие исследования базируются на ней.Впрочем, не смотря на неточный прогноз Мольнара, столкновение звезд остается возможным, хотя и произойдет позже. Более точная информация останется неизвестной, для уточнения даты столкновения необходимо начать исследование феномена, о котором говорил астроном, практически с начала.