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Специалисты составили ТОП-5 тюнинг-проектов ММАС-2018

Специалисты озвучили ТОП-5 наиболее привлекательных тюнинг-проектов ММАС-2018. Первую строчку рейтинга занимает Volkswagen Golf R32. На стойке появились сразу несколько поколений данного хэтчбека в переработанном виде.

Специалисты составили ТОП-5 тюнинг-проектов ММАС-2018


На российском рынке версия R32 – гость нечастый. Достаточно сложно увидеть тюнинговую модификацию модели. Эксперты преобразовали авто, оснастив конструкцию более низкой подвеской, а также «разваркой», которая придает авто особенный стиль.

Вторую позицию занял Chevrolet Impala. Российские инженеры отреставрировали продукт 1968 года. Тройку лидеров замыкает еще одна модель марки Chevrolet, но более современный. Спортивное авто Corvette ZR1 получило сразу две тюнинговые версии. Новым аэродинамическим обвесом и другими колесными дисками оснастили оба спорткара, что придало модели более агрессивный вид.

На четвертой позиции разместился Audi RS6 Avant в корпусе универсал. На российском рынке данные автомобили большим спросом не пользуются. В частности, эта модель привлекла внимание использованием четырехлитрового двигателя V8, который генерирует 560 лошадиных сил. Закрывает ТОП-5 Ford Mustang. После того, как модель покрасили в черный матовый цвет, она стала выглядеть более вызывающе.

 
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Авто
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:20
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