"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я": Игорь Крутой поделился воспоминаниями
В гостях очередного выпуска передачи «Привет, Андрей!» побывал композитор Игорь Крутой. За круглым столом в компании своих родных, друзей и коллег Игорь Яковлевич поделился воспоминаниями о том, как в начале 2000-х прошли слухи о его смерти. Тогда, не поверив услышанному, Алла Пугачева пригласила композитора на ужин, чтобы убедиться жив ли он.
По сей день Игорь Крутой не знает, кому и зачем понадобилось распространять подобные сплетни. Его коллега и друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в тот момент, когда они оба записали новую песню «Мой друг». Появлению нового хита сопутствовали не самые лучшие события – Игорь Яковлевич тогда перенес серьезную операцию и проходил реабилитацию.
Свое здоровье известный российский композитор уже давно не комментирует. Однако за него это иногда делают близкие. Родная сестра Крутого Алла заверила всех, что дурные сплетни о ее родственнике ходят и сегодня, но волноваться не стоит - Игорь Яковлевич здоров.
Прошлый год также не обошелся без обсуждения здоровья музыканта. Игорь Крутой сильно похудел и внешне изменился. Такие перемены вызвали беспокойство у его фанатов, некоторые даже предположили, что у него онкологическое заболевание. Однако на самом деле, композитор борется совсем с другим недугом – сахарным диабетом, а сбросил вес он из-за строгой диеты.
По сей день Игорь Крутой не знает, кому и зачем понадобилось распространять подобные сплетни. Его коллега и друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в тот момент, когда они оба записали новую песню «Мой друг». Появлению нового хита сопутствовали не самые лучшие события – Игорь Яковлевич тогда перенес серьезную операцию и проходил реабилитацию.
Свое здоровье известный российский композитор уже давно не комментирует. Однако за него это иногда делают близкие. Родная сестра Крутого Алла заверила всех, что дурные сплетни о ее родственнике ходят и сегодня, но волноваться не стоит - Игорь Яковлевич здоров.
Прошлый год также не обошелся без обсуждения здоровья музыканта. Игорь Крутой сильно похудел и внешне изменился. Такие перемены вызвали беспокойство у его фанатов, некоторые даже предположили, что у него онкологическое заболевание. Однако на самом деле, композитор борется совсем с другим недугом – сахарным диабетом, а сбросил вес он из-за строгой диеты.
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:20