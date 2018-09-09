АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я": Игорь Крутой поделился воспоминаниями

В гостях очередного выпуска передачи «Привет, Андрей!» побывал композитор Игорь Крутой. За круглым столом в компании своих родных, друзей и коллег Игорь Яковлевич поделился воспоминаниями о том, как в начале 2000-х прошли слухи о его смерти. Тогда, не поверив услышанному, Алла Пугачева пригласила композитора на ужин, чтобы убедиться жив ли он.

"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я": Игорь Крутой поделился воспоминаниями


По сей день Игорь Крутой не знает, кому и зачем понадобилось распространять подобные сплетни. Его коллега и друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в тот момент, когда они оба записали новую песню «Мой друг». Появлению нового хита сопутствовали не самые лучшие события – Игорь Яковлевич тогда перенес серьезную операцию и проходил реабилитацию.

Свое здоровье известный российский композитор уже давно не комментирует. Однако за него это иногда делают близкие. Родная сестра Крутого Алла заверила всех, что дурные сплетни о ее родственнике ходят и сегодня, но волноваться не стоит - Игорь Яковлевич здоров.

Прошлый год также не обошелся без обсуждения здоровья музыканта. Игорь Крутой сильно похудел и внешне изменился. Такие перемены вызвали беспокойство у его фанатов, некоторые даже предположили, что у него онкологическое заболевание. Однако на самом деле, композитор борется совсем с другим недугом – сахарным диабетом, а сбросил вес он из-за строгой диеты.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:20
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Sumsung разрабатывает портативный
Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса
"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я":
Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет
В Сети появились снимки и видео нового смартфона
Анна Семинович шокировала поклонников лишними
В Сети появился видеоролик нового автомобиля
На юго-востоке Москвы водитель въехал в толпу
Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением
Ученые назвали 5 главных мифов о
В Сети появилась первая информация о Mazda CX-3
«Идеальная я»: Наталья Рудова продемонстрировала
Ученые: Внимательные люди чувствуют меньше боли
Блогер JerryRigEverything проверил на прочность
Анна Калашникова поразила публику "голым" платьем
Учёные: Добраться до Марса можно будет за час
В Москве заметили новый кроссовер Audi Q8
Названы самые опасные популярные приложения iPhone
«Избили друг друга»: На YouTube опубликован новый
Эксперты назвали десять основных советов
В продажу поступил дешёвый спортивный браслет
Ученые: Новое открытие в поведении Т-клеток
Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада
Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android,
Новый кроссовер Hyundai Styx заметили во время
Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и
Ученые научились наблюдать за поведением
Сервис Apple Music получил обновление
NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики
Компания Nissan намерена выпустить преемника купе
Просмотреть все новости