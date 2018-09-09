"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я": Игорь Крутой поделился воспоминаниями

По сей день Игорь Крутой не знает, кому и зачем понадобилось распространять подобные сплетни. Его коллега и друг Игорь Николаев вспомнил, что это случилось в тот момент, когда они оба записали новую песню «Мой друг». Появлению нового хита сопутствовали не самые лучшие события – Игорь Яковлевич тогда перенес серьезную операцию и проходил реабилитацию.Свое здоровье известный российский композитор уже давно не комментирует. Однако за него это иногда делают близкие. Родная сестра Крутого Алла заверила всех, что дурные сплетни о ее родственнике ходят и сегодня, но волноваться не стоит - Игорь Яковлевич здоров.Прошлый год также не обошелся без обсуждения здоровья музыканта. Игорь Крутой сильно похудел и внешне изменился. Такие перемены вызвали беспокойство у его фанатов, некоторые даже предположили, что у него онкологическое заболевание. Однако на самом деле, композитор борется совсем с другим недугом – сахарным диабетом, а сбросил вес он из-за строгой диеты.