Компания Sumsung разрабатывает портативный ноутбук на базе Chrome OS

Новая разработка имеет обозначение XE525QBBI. Информации о характеристиках портативного компьютера пока очень мало, но известно, что он оснащен двухдиапазонным адаптером Wi-Fi (2,4 ГГц и 5 ГГц). Также отмечается поддержка стандартов IEEE 802.11а/b/g/n.Наблюдатели считают, что южнокорейский бренд проектирует трансформируемый лэптоп Chromebook Pro нового поколения. В том случае, если это в действительности так, новинка будет оснащена сенсорным дисплеем, который вращается на 360 градусов. Другие сведения о хромбуке пока отсутствуют.