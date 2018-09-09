Анна Семинович шокировала поклонников лишними килограммами

Накануне в Instagram–аккаунте о звёздах «Клара Гавриловна» были опубликованы фотографии Анны Семенович без фотошопа. Лицо певицы на снимках выглядит опухшим, при этом в глаза бросается двойной подбородок. От этих кадров фанаты звезды пришли в шок, отпуская в её адрес далеко не лестные высказывания, а также пользователи советовали Семенович меньше есть и срочно начать заниматься спортом, чтобы привести себя в порядок.Однако нашлись и такие поклонники, которые не поверили в подлинность опубликованных фотографий, они отметили, что в жизни певица выглядит значительно лучше. Некоторые отметили, что подобные кадры могли получиться из-за того, что звезду снимали снизу, поэтому подбородок у неё получился не естественно увеличенным.