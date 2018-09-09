Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса

Уже давно не секрет, что у всех живых существ существует набор генов, которые работают по так называемым внутренним биоритмам. Некоторые из этих генов – например, по заживлению ран – включаются ночью, а другие – те, которые отвечают за усвоение пищи - активно работают в утреннее время. Ранее считалось, что сбой циркадных ритмов приводит к нарушению метаболизма. Однако ученые США выяснили, что неприятные последствия нарушения биоритмов можно ликвидировать всего за десять часов.Для эксперимента специалисты взяли две группы мышей. Грызунам сбили суточный ритм и стали кормить по особому режиму. Первая группа испытуемых могла употреблять пищу в любое время суток, другая допускалась к еде лишь на десять часов в сутки. В итоге, у представителей первой группы стал расти уровень сахара в крови и набираться вес. Другая группа мышей оставалась в норме, никаких нарушений здоровья не наблюдалось.В результате ученые пришли к выводу, что не так важно время трапезы, важно выбрать период в сутках, когда можно позволить себе есть и наоборот, ограничить себя в приеме пищи.