Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса
Нарушение циркадных ритмов, а также неправильный режим питания для организма вовсе не так важны, как считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Института Солка в США. Исследователи поставили точку в главном вопросе худеющих: можно ли принимать пищу после шести.
Уже давно не секрет, что у всех живых существ существует набор генов, которые работают по так называемым внутренним биоритмам. Некоторые из этих генов – например, по заживлению ран – включаются ночью, а другие – те, которые отвечают за усвоение пищи - активно работают в утреннее время. Ранее считалось, что сбой циркадных ритмов приводит к нарушению метаболизма. Однако ученые США выяснили, что неприятные последствия нарушения биоритмов можно ликвидировать всего за десять часов.
Для эксперимента специалисты взяли две группы мышей. Грызунам сбили суточный ритм и стали кормить по особому режиму. Первая группа испытуемых могла употреблять пищу в любое время суток, другая допускалась к еде лишь на десять часов в сутки. В итоге, у представителей первой группы стал расти уровень сахара в крови и набираться вес. Другая группа мышей оставалась в норме, никаких нарушений здоровья не наблюдалось.
В результате ученые пришли к выводу, что не так важно время трапезы, важно выбрать период в сутках, когда можно позволить себе есть и наоборот, ограничить себя в приеме пищи.
Уже давно не секрет, что у всех живых существ существует набор генов, которые работают по так называемым внутренним биоритмам. Некоторые из этих генов – например, по заживлению ран – включаются ночью, а другие – те, которые отвечают за усвоение пищи - активно работают в утреннее время. Ранее считалось, что сбой циркадных ритмов приводит к нарушению метаболизма. Однако ученые США выяснили, что неприятные последствия нарушения биоритмов можно ликвидировать всего за десять часов.
Для эксперимента специалисты взяли две группы мышей. Грызунам сбили суточный ритм и стали кормить по особому режиму. Первая группа испытуемых могла употреблять пищу в любое время суток, другая допускалась к еде лишь на десять часов в сутки. В итоге, у представителей первой группы стал расти уровень сахара в крови и набираться вес. Другая группа мышей оставалась в норме, никаких нарушений здоровья не наблюдалось.
В результате ученые пришли к выводу, что не так важно время трапезы, важно выбрать период в сутках, когда можно позволить себе есть и наоборот, ограничить себя в приеме пищи.
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:34