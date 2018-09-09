АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса

Нарушение циркадных ритмов, а также неправильный режим питания для организма вовсе не так важны, как считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Института Солка в США. Исследователи поставили точку в главном вопросе худеющих: можно ли принимать пищу после шести.

Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса


Уже давно не секрет, что у всех живых существ существует набор генов, которые работают по так называемым внутренним биоритмам. Некоторые из этих генов – например, по заживлению ран – включаются ночью, а другие – те, которые отвечают за усвоение пищи - активно работают в утреннее время. Ранее считалось, что сбой циркадных ритмов приводит к нарушению метаболизма. Однако ученые США выяснили, что неприятные последствия нарушения биоритмов можно ликвидировать всего за десять часов.

Для эксперимента специалисты взяли две группы мышей. Грызунам сбили суточный ритм и стали кормить по особому режиму. Первая группа испытуемых могла употреблять пищу в любое время суток, другая допускалась к еде лишь на десять часов в сутки. В итоге, у представителей первой группы стал расти уровень сахара в крови и набираться вес. Другая группа мышей оставалась в норме, никаких нарушений здоровья не наблюдалось.

В результате ученые пришли к выводу, что не так важно время трапезы, важно выбрать период в сутках, когда можно позволить себе есть и наоборот, ограничить себя в приеме пищи.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Sumsung разрабатывает портативный
Ученые: Время приема пищи не влияет на набор веса
"Пугачева позвала на обед, узнать жив ли я":
Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет
В Сети появились снимки и видео нового смартфона
Анна Семинович шокировала поклонников лишними
В Сети появился видеоролик нового автомобиля
На юго-востоке Москвы водитель въехал в толпу
Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением
Ученые назвали 5 главных мифов о
В Сети появилась первая информация о Mazda CX-3
«Идеальная я»: Наталья Рудова продемонстрировала
Ученые: Внимательные люди чувствуют меньше боли
Блогер JerryRigEverything проверил на прочность
Анна Калашникова поразила публику "голым" платьем
Учёные: Добраться до Марса можно будет за час
В Москве заметили новый кроссовер Audi Q8
Названы самые опасные популярные приложения iPhone
«Избили друг друга»: На YouTube опубликован новый
Эксперты назвали десять основных советов
В продажу поступил дешёвый спортивный браслет
Ученые: Новое открытие в поведении Т-клеток
Рита Дакота рассказала правду о любовницах Влада
Ирга Fortnite Mobile лучше работает на Android,
Новый кроссовер Hyundai Styx заметили во время
Свадьба Юлии Паршуты: В Сети появились фото и
Ученые научились наблюдать за поведением
Сервис Apple Music получил обновление
NASA: Во Вселенной столкнулись две галактики
Компания Nissan намерена выпустить преемника купе
Просмотреть все новости