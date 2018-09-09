В Сети появились снимки и видео нового смартфона Moto G7

Рендеры новинки были созданы на основе существующих утечек. По мнению дизайнера, Moto G7 получит в верхней части экрана каплевидный вырез, который в последнее время набирает популярность, обычно его производители используют под фронтальную камеру. При этом основная камера нового девайса получила два объектива, они разместятся в уже привычном круглом блоке, где также находится светодиодная вспышка.Судя по всему, дактилоскопический датчик по-прежнему будет расположен на задней панели под основной камерой. Скорее всего, его совместят с логотипом производителя.