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В Сети появились снимки и видео нового смартфона Moto G7

В Сети появились первые изображения смартфона Moto G7, автором публикации является дизайнер Вагар Кхан. Однако о дате выхода и стоимости нового устройства пока не сообщается.

В Сети появились снимки и видео нового смартфона Moto G7


Рендеры новинки были созданы на основе существующих утечек. По мнению дизайнера, Moto G7 получит в верхней части экрана каплевидный вырез, который в последнее время набирает популярность, обычно его производители используют под фронтальную камеру. При этом основная камера нового девайса получила два объектива, они разместятся в уже привычном круглом блоке, где также находится светодиодная вспышка.



Судя по всему, дактилоскопический датчик по-прежнему будет расположен на задней панели под основной камерой. Скорее всего, его совместят с логотипом производителя.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 07:50
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