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Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет

Американские учёные заявили, что Плутону необходимо вернуться в ряды планет Солнечной системы. Издание Sciencedaily опубликовало результаты исследования астрономов.

Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет


Ранее специалисты отказались считать Плутон полноценной планетой, так как на него оказывает влияние гравитация Нептуна. Однако в своём новом исследовании американские учёные пришли к выводу, что в научной литературе подобный стандарт для классификации планет не нашёл подтверждения. Эксперты изучили соответствующую информацию за последние 200 лет, обнаружив только одну запись, сделанную в 1802 году, которая утверждает данную гипотезу.

Космические объекты были разделены по категориям в начале 1950-х годов, тогда Жерар Койпер опубликовал материал с подтверждением того, что важную роль играет именно формирование звёзд. Однако современные учёные настаивают, что определение планеты должно быть основано на её внутренних свойствах, а не на тех, которые постоянно изменяются. Так как динамика непостоянна, фундаментальным описанием тела по определению она не может быть.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:06
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