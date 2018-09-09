Учёные: Плутон нужно вернуть в число планет
Американские учёные заявили, что Плутону необходимо вернуться в ряды планет Солнечной системы. Издание Sciencedaily опубликовало результаты исследования астрономов.
Ранее специалисты отказались считать Плутон полноценной планетой, так как на него оказывает влияние гравитация Нептуна. Однако в своём новом исследовании американские учёные пришли к выводу, что в научной литературе подобный стандарт для классификации планет не нашёл подтверждения. Эксперты изучили соответствующую информацию за последние 200 лет, обнаружив только одну запись, сделанную в 1802 году, которая утверждает данную гипотезу.
Космические объекты были разделены по категориям в начале 1950-х годов, тогда Жерар Койпер опубликовал материал с подтверждением того, что важную роль играет именно формирование звёзд. Однако современные учёные настаивают, что определение планеты должно быть основано на её внутренних свойствах, а не на тех, которые постоянно изменяются. Так как динамика непостоянна, фундаментальным описанием тела по определению она не может быть.
Ранее специалисты отказались считать Плутон полноценной планетой, так как на него оказывает влияние гравитация Нептуна. Однако в своём новом исследовании американские учёные пришли к выводу, что в научной литературе подобный стандарт для классификации планет не нашёл подтверждения. Эксперты изучили соответствующую информацию за последние 200 лет, обнаружив только одну запись, сделанную в 1802 году, которая утверждает данную гипотезу.
Космические объекты были разделены по категориям в начале 1950-х годов, тогда Жерар Койпер опубликовал материал с подтверждением того, что важную роль играет именно формирование звёзд. Однако современные учёные настаивают, что определение планеты должно быть основано на её внутренних свойствах, а не на тех, которые постоянно изменяются. Так как динамика непостоянна, фундаментальным описанием тела по определению она не может быть.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:06