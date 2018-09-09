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В Сети появился видеоролик нового автомобиля Mercedes-Benz S-класса

В Сеть выложили видеоролик, на котором запечатлён новый автомобиль Mercedes-Benz S-класса. Тестовый экземпляр проходит дорожные испытания под камуфляжным покрытием, которое затронуло даже дверные ручки.

В Сети появился видеоролик нового автомобиля Mercedes-Benz S-класса


По мнению экспертов, новинка получит датчики отпечатков пальцев людей, вхожих в салон, также есть и другие предположения. Судя по видео, будущий автомобиль S-класса находится на стадии тестирования. Визуально транспортное средство, кажется больше предыдущих членов семейства Mercedes-Benz.



В конструкции кузова немецкая компания намерена задействовать углеводородное волокно и алюминий, что позволит значительно снизить общую массу машины. Не исключено, что внутри салона будет установлено большое количество сенсорных дисплеев, отвечающих за развлекательную функцию и управление. Премьера нового флагмана от Mercedes-Benz ожидается в 2020 году.

 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 07:30
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