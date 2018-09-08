HTC разрабатывает флагманский смартфон на новом процессоре Snapdragon

Вероятнее всего, это Snapdragon 855, названный позже Snapdragon 8150. В Qualcomm уже стартовали пробные поставки данного чипсета, который будет создаваться по семинанометровой технологии. По сведениям инсайдеров, именно опытные образцы этого изделия заказали в HTC, предположительно, для создания нового флагманского смартфона. Чип от Qualcomm в тандеме с модемом Snapdragon X50 5G, обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения.Сообщается, что дебютный показ нового чипсета Snapdragon состоится в заключительном квартале нынешнего года, более точная дата будет объявлена через несколько недель.