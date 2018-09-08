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HTC разрабатывает флагманский смартфон на новом процессоре Snapdragon

Слухи, касающиеся плохого финансового положения бренда HTC, по-видимому – преувеличены. По словам экспертов, тайваньские производители начали разработку девайса на новом флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon.

HTC разрабатывает флагманский смартфон на новом процессоре Snapdragon


Вероятнее всего, это Snapdragon 855, названный позже Snapdragon 8150. В Qualcomm уже стартовали пробные поставки данного чипсета, который будет создаваться по семинанометровой технологии. По сведениям инсайдеров, именно опытные образцы этого изделия заказали в HTC, предположительно, для создания нового флагманского смартфона. Чип от Qualcomm в тандеме с модемом Snapdragon X50 5G, обеспечит поддержку мобильных сетей пятого поколения.

Сообщается, что дебютный показ нового чипсета Snapdragon состоится в заключительном квартале нынешнего года, более точная дата будет объявлена через несколько недель.

 
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Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:45
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