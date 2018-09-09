Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением радости

Медицинская школа Брайтона и Сассекса пригласила добровольцев возрастом от 18 до 35 лет. Они приняли для участия в викторине для того, чтобы сопоставить реальные эмоции испытуемых с их выражением на лице. Участникам дали 9 вопросов по географии, в это время их снимала камера. После викторины добровольцам предложили ряд слов, чтобы они охарактеризовали своё эмоциональное состояние в тот момент, когда проходили тест.Профессор, который руководил исследовательской группой рассказала, что выражение радости на лице человека служит инструментом взаимодействия в социуме. Во время викторины, узнав, что ответ был неправильным, добровольцы улыбались куда чаще, нежели при правильных ответах.