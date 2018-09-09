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Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением радости

Компьютерное исследование показало, что улыбка не обязательно связана с ощущением счастья или радости. В ходе эксперимента стало ясно, что испытывая досаду от проигрыша, люди улыбались намного чаще, чем после победы.

Ученые: Улыбка не всегда связана с ощущением радости


Медицинская школа Брайтона и Сассекса пригласила добровольцев возрастом от 18 до 35 лет. Они приняли для участия в викторине для того, чтобы сопоставить реальные эмоции испытуемых с их выражением на лице. Участникам дали 9 вопросов по географии, в это время их снимала камера. После викторины добровольцам предложили ряд слов, чтобы они охарактеризовали своё эмоциональное состояние в тот момент, когда проходили тест.

Профессор, который руководил исследовательской группой рассказала, что выражение радости на лице человека служит инструментом взаимодействия в социуме. Во время викторины, узнав, что ответ был неправильным, добровольцы улыбались куда чаще, нежели при правильных ответах.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 07:01
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