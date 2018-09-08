АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа

В одном из районов Воронежа с высоты 12-го этажа упал мужчина. Инцидент был зафиксирован 8 сентября после 7:00. По информации соседей, погибший упал на крышу пристроенного рядом с домом магазина.

В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа


Травмы, полученные мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. На вид погибшему было чуть больше 30 лет.

Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент приоритетной версией является несчастный случай.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:44
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Я не сваха»: Лариса Гузеева раскрыла правду о
Компания Geely рассказала о своих новинках на
Смартфоны iPhone 6 и iPhone 6 Plus не получат
В Швеции нашли венецианскую золотую монету XIV
В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа
Эксперты рассказали, что влияет на цену
Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к
В Италии нашли полную золотых монет амфору времен
В Сети появились шпионские фото нового
В ОНК одна из сестер Хачатурян признана
На Ямале ученица школы-интерната зарезала свою
«Ничего себе, ножки!»: Екатерина Варнава поразила
Учёные: Три огненных НЛО в небе Мельбурна
В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна 15-го
В Петербурге рядом с мусорным баком нашли тело
Учёные: Пустыня Сахара опять может стать зелёной
«Авторитет года»: Стало известно о криминальном
Магазин «Связной» бесплатно раздаст всем Samsung
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018
В Сети появились результаты тестов Meizu 16X
Правительство одобрило новые правила техосмотра в
Поползли слухи о разводе экс-участников «Дома-2»
Уфологи: НЛО стали часто посещать Землю из-за
Невесту Тимати Анастасию Решетову поздравили с
«Кудряшка Ксю»: Ксения Собчак умилила поклонников
В Польше из Ford Mustang сделали современный
Глюкоза трогательно поздравила дочь с 7-летием в
Ученые предсказали разрушительные мегацунами
Впервые была представлена модель российского
Влад Соколовский впервые прокомментировал развод
Просмотреть все новости