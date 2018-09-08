В Воронеже мужчина выпал с балкона 12-го этажа
В одном из районов Воронежа с высоты 12-го этажа упал мужчина. Инцидент был зафиксирован 8 сентября после 7:00. По информации соседей, погибший упал на крышу пристроенного рядом с домом магазина.
Травмы, полученные мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. На вид погибшему было чуть больше 30 лет.
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент приоритетной версией является несчастный случай.
Травмы, полученные мужчиной при падении, оказались несовместимыми с жизнью. На вид погибшему было чуть больше 30 лет.
Правоохранители продолжают выяснять детали произошедшего, на данный момент приоритетной версией является несчастный случай.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:44