В Швеции нашли венецианскую золотую монету XIV века

Город Эллехольм возвели на острове Меррумсон вокруг замка Шеборг. Город располагался в провинции Блекинге, которая являлась датской территорией до 1536 года, а после реформации стала владением Швеции. Эллехольм пострадал при боевых действиях во время Скандинавской семилетней войны, но просуществовал до 1564 года. Развалинами города, который был заброшен в начале XVII века, археологи впервые заинтересовались еще в 1924 году. Но масштабные раскопки на территории Эллехольма начались только в 2016 году.Тогда специалисты впервые нашли золотой дукат 1343-1354 года. Денежный знак и обнаруженная также фламандская свинцовая печать XIV века доказывают, что Эллехольм примерно на 100 лет, чем считалось ранее, стал центром торговли.