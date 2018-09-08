В Швеции нашли венецианскую золотую монету XIV века
На территории Швеции в районе расположения средневекового города Эллехольм археологам впервые удалось обнаружить золотую монету начала XIV века. Дукат из драгоценного метала, относится к периоду правления венецианского дожа - Андреа Дандоло.
Город Эллехольм возвели на острове Меррумсон вокруг замка Шеборг. Город располагался в провинции Блекинге, которая являлась датской территорией до 1536 года, а после реформации стала владением Швеции. Эллехольм пострадал при боевых действиях во время Скандинавской семилетней войны, но просуществовал до 1564 года. Развалинами города, который был заброшен в начале XVII века, археологи впервые заинтересовались еще в 1924 году. Но масштабные раскопки на территории Эллехольма начались только в 2016 году.
Тогда специалисты впервые нашли золотой дукат 1343-1354 года. Денежный знак и обнаруженная также фламандская свинцовая печать XIV века доказывают, что Эллехольм примерно на 100 лет, чем считалось ранее, стал центром торговли.
Город Эллехольм возвели на острове Меррумсон вокруг замка Шеборг. Город располагался в провинции Блекинге, которая являлась датской территорией до 1536 года, а после реформации стала владением Швеции. Эллехольм пострадал при боевых действиях во время Скандинавской семилетней войны, но просуществовал до 1564 года. Развалинами города, который был заброшен в начале XVII века, археологи впервые заинтересовались еще в 1924 году. Но масштабные раскопки на территории Эллехольма начались только в 2016 году.
Тогда специалисты впервые нашли золотой дукат 1343-1354 года. Денежный знак и обнаруженная также фламандская свинцовая печать XIV века доказывают, что Эллехольм примерно на 100 лет, чем считалось ранее, стал центром торговли.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:52