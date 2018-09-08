Компания Geely рассказала о своих новинках на российском рынке
Высокопоставленные сотрудники китайского автоконцерна Geely рассказали о датах появления на российском рынке новых моделей компании. К примеру, модернизированный седан Emgrand 7 дебютирует в РФ уже в ближайшие недели, в крайнем случае – до конца ноября.
Информации о стоимости вышеназванного автомобиля пока не предоставлено. Помимо этого, в 2018 году отечественные дилерские центры Geely пополнятся обновленным кроссовером Emgrand X7. Другие машины китайского автоконцерна, представленные в рамках Московского автосалона, появятся в России уже в 2019 году.
Например, это кроссовер SX11, гибридный седан GE и приподнятый хетчбэк GS. Вполне возможно, что на территории Российской Федерации указанные модели будут реализовываться под другими названиями.
Информации о стоимости вышеназванного автомобиля пока не предоставлено. Помимо этого, в 2018 году отечественные дилерские центры Geely пополнятся обновленным кроссовером Emgrand X7. Другие машины китайского автоконцерна, представленные в рамках Московского автосалона, появятся в России уже в 2019 году.
Например, это кроссовер SX11, гибридный седан GE и приподнятый хетчбэк GS. Вполне возможно, что на территории Российской Федерации указанные модели будут реализовываться под другими названиями.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:15