Компания Geely рассказала о своих новинках на российском рынке

Информации о стоимости вышеназванного автомобиля пока не предоставлено. Помимо этого, в 2018 году отечественные дилерские центры Geely пополнятся обновленным кроссовером Emgrand X7. Другие машины китайского автоконцерна, представленные в рамках Московского автосалона, появятся в России уже в 2019 году.Например, это кроссовер SX11, гибридный седан GE и приподнятый хетчбэк GS. Вполне возможно, что на территории Российской Федерации указанные модели будут реализовываться под другими названиями.