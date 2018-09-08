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Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к тренировкам по футболу

Дмитрий Шепелев в очередной раз продемонстрировал своим подписчикам фото сына Платона. Как выяснилось, телеведущий отдал ребенка в футбольную секцию.

Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к тренировкам по футболу


В минувшем году Шепелев сообщил, что Платон интересуется самыми разными видами спорта, однако предпочтение отдаёт хоккею. Телеведущий брал своего сына на матчи, проводившиеся на ледовой арене, чтобы мальчик могу ощутить всю атмосферу большого спортсобытия. Как оказалось, с течением времени Платон начал заметно больше интересоваться футболом.

Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к тренировкам по футболу


Для начала тренировок Дмитрий Шепелев провел подготовку Платона. Мальчику купили требуемую экипировку, а также сменили имидж, сделав совершенно новую стрижку. Летом наследник телеведущего носил длинные волосы и собирал их в хвост, однако для тренировок пришлось их укоротить.

Лицо сына Дмитрий Шепелев по-прежнему не показывает. Не исключено, что поклонники не смогут узнать мальчика, когда увидят его очередное фото.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:24
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