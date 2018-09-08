Подросший сын Дмитрия Шепелева приступил к тренировкам по футболу

В минувшем году Шепелев сообщил, что Платон интересуется самыми разными видами спорта, однако предпочтение отдаёт хоккею. Телеведущий брал своего сына на матчи, проводившиеся на ледовой арене, чтобы мальчик могу ощутить всю атмосферу большого спортсобытия. Как оказалось, с течением времени Платон начал заметно больше интересоваться футболом.Для начала тренировок Дмитрий Шепелев провел подготовку Платона. Мальчику купили требуемую экипировку, а также сменили имидж, сделав совершенно новую стрижку. Летом наследник телеведущего носил длинные волосы и собирал их в хвост, однако для тренировок пришлось их укоротить.Лицо сына Дмитрий Шепелев по-прежнему не показывает. Не исключено, что поклонники не смогут узнать мальчика, когда увидят его очередное фото.