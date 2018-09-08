В Италии нашли полную золотых монет амфору времен Римской республики

Находка была сделана в итальянском Комо при проведении раскопок на территории исторического центра города. В амфоре нашли свыше 300 монет, состояние которых специалисты охарактеризовали как отличное. Суммарная стоимость изделий оценивается в несколько миллионов евро.Эксперты пока не могут определить точный возраст амфоры, а также хранившихся в ней монет. Предполагается, что они были изготовлены приблизительно 200 лет до н.э. или раньше. Найденную амфору уже назвали одной из наиболее ценных археологических находок за всю историю археологических изысканий, проводившихся в Комо.