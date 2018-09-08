Эксперты рассказали, что влияет на цену подержанного автомобиля

В первую очередь следует учитывать то, что модель автомобиля была выпущена несколько лет назад и по этой причине стоимость будет значительно дешевле, чем транспортного средства 2018 года. Также при определении цены продаваемого автомобиля учитывается целостность его кузова, презентабельность внешнего вида, состояние подвески, мотора, коробки передач и работоспособность электроники. Пробег машины тоже может сыграть не последнюю роль в ее оценке.Эксперты считают, что продавцам подержанных автомобилей не стоит слишком стараться спрятать минусы продаваемой машины, поскольку излишний тюнинг может вызвать подозрения у потенциального покупателя.