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Эксперты рассказали, что влияет на цену подержанного автомобиля

Эксперты рассказали, какие характеристики сказываются на стоимости подержанного автомобиля. Специалисты утверждают, чем больше успела проехать машина, тем ниже у нее будет цена.

Эксперты рассказали, что влияет на цену подержанного автомобиля


В первую очередь следует учитывать то, что модель автомобиля была выпущена несколько лет назад и по этой причине стоимость будет значительно дешевле, чем транспортного средства 2018 года. Также при определении цены продаваемого автомобиля учитывается целостность его кузова, презентабельность внешнего вида, состояние подвески, мотора, коробки передач и работоспособность электроники. Пробег машины тоже может сыграть не последнюю роль в ее оценке.

Эксперты считают, что продавцам подержанных автомобилей не стоит слишком стараться спрятать минусы продаваемой машины, поскольку излишний тюнинг может вызвать подозрения у потенциального покупателя.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 19:38
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