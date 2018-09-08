В Сети появились шпионские фото нового Mercedes-Benz GLE почти без камуфляжа

Модель поменяет фронтальную и заднюю части корпуса. При этом стойки крыши, как и форма задних окон, останется характерной для линейки немецкого производителя. Автомобиль создадут на базе современной модульной платформы MHA. Она стала результатом модернизированной основы MRA, применявшейся для создания седанов E-Class и S-Class.Силовая гамма для нового Mercedes-Benz GLE станет включать современные 6-цилиндровые двигатели. При этом для версии AMG, которая предположительно показана на шпионских фото, будет сохранён бензиновый силовой агрегат конструкции V8. Премьера модели должна состояться до завершения текущего календарного периода. Сборку кроссоверов станут проводить на площадке в пределах РФ. Завод концерна Daimler станет создавать ряд моделей на российском конвейере, включая и кроссовер GLE.