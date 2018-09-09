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В Сети появилась первая информация о Mazda CX-3

В Сети появилась информация об автомобиле Mazda CX3, генерация новой модели построена на платформе SkyActiv II. Что позволило увеличить габариты кроссовера, при этом кузов новинки стал более жестким, а вес стал меньше.

В Сети появилась первая информация о Mazda CX-3


Предположительно мотор Mazda CX-3 станет вырабатывать не менее 187 лошадиных сил, а в салоне появилась мультимедийная информационная система. Ожидается, что новый кроссовер вскоре представят на автосалоне в Лос-Анджелесе. Данное мероприятие начнется в ноябре текущего года. Серийное производство Mazda CX-3 запланировано на 2020 год.

По информации представителя японской компании, с задней оси автомобиля уберут многорычажную подвеску, заменив её на скручиваемую балку. Это позволит сэкономить затраты на техническое обслуживание нового кроссовера, а шум в салоне станет меньше.

 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 06:21
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