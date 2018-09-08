На Ямале ученица школы-интерната зарезала свою сверстницу
На Ямале воспитанница школы-интерната убила сверстницу ножом. Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку работы всех руководящих лиц учреждения.
Трагический исход стал результатом конфликта школьниц. По факту убийства человека открыто уголовное дело, сообщается в материалах СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сведениям ведомства, труп школьницы был найден утром 8 сентября в квартире одного из жилых домостроений.
«Будет дана оценка работе сотрудников системы органов профилактики, а также руководства школы-интерната, в которой проходили обучение девушки», — отмечается в сообщении следственных органов.
Трагический исход стал результатом конфликта школьниц. По факту убийства человека открыто уголовное дело, сообщается в материалах СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу. Согласно сведениям ведомства, труп школьницы был найден утром 8 сентября в квартире одного из жилых домостроений.
«Будет дана оценка работе сотрудников системы органов профилактики, а также руководства школы-интерната, в которой проходили обучение девушки», — отмечается в сообщении следственных органов.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:30