Ученые назвали 5 главных мифов о сердечно-сосудистых заболеваниях

Умеренные физические нагрузки на фоне здорового питания помогут существенно снизить предрасположенность к возникновению проблем с сердцем. Еще одним мифом является мнение о том, что болезни сосудов и сердца поражают по большей части мужчин. На самом деле всё обстоит ровно наоборот. Если же говорить о пожилых людях, что это скорее общий фактор риска ухудшения здоровья.Многие считают, что молодые люди находятся вне зоны риска, однако неправильный образ жизни в детском возрасте может сформировать предпосылки к проблемам в зрелом возрасте. Некоторые уверены, что могут самостоятельно понять, если у них появятся проблемы с давлением. Это еще один миф, поскольку некоторые даже не догадываются о наличии у них гипертонии. Для взрослых людей кровяное давление рассматривается как превышающее норму, если «верхнее» давление больше выше 140 mm Hg, а нижнее – больше 90 mm Hg.Ученые подчеркивают, что сегодня свыше миллиарда человек страдают от гипертонии, если говорить о мировом уровне. При этом ежедневно порядка 7,5 млн человек умирают именно из-за чрезмерно высокого давления. Заключительный миф сообщает, что инфаркт всегда проходит с резкой и сильной болью в области груди. Это один из наиболее известных симптомов, однако он не является обязательным. Другими факторами могут стать рвота, тошнота, боли в плече, утяжелённое дыхание.