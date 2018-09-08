«Ничего себе, ножки!»: Екатерина Варнава поразила фанатов своей растяжкой
Перед новым сезоном «Comedy Woman» участница телешоу Екатерина Варнава в своем микроблоге Instagram поделилась с фанатами смешным роликом. Под видео актриса написала - «Доделываем последние штрихи».
В видеоролике запечатлено, как артистка в молодежном наряде необычным образом слезает с мотоцикла. Екатерина Варнава высоко перебросила ногу через скутер, после чего на руках сняла с мотоцикла ведущую телешоу Наталью Еприкян. За сутки пост юмористки сумел собрать более 877 тысяч лайков и свыше 370 комментариев.
«Вот это растяжка!» - удивляются фолловеры знаменитости. При этом сама премьера «Comedy Woman» не вызвала у фанатов таких восторгов. По их словам, в последнее время стало не очень интересно смотреть юмористическое шоу.
В видеоролике запечатлено, как артистка в молодежном наряде необычным образом слезает с мотоцикла. Екатерина Варнава высоко перебросила ногу через скутер, после чего на руках сняла с мотоцикла ведущую телешоу Наталью Еприкян. За сутки пост юмористки сумел собрать более 877 тысяч лайков и свыше 370 комментариев.
«Вот это растяжка!» - удивляются фолловеры знаменитости. При этом сама премьера «Comedy Woman» не вызвала у фанатов таких восторгов. По их словам, в последнее время стало не очень интересно смотреть юмористическое шоу.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:16