«Ничего себе, ножки!»: Екатерина Варнава поразила фанатов своей растяжкой

В видеоролике запечатлено, как артистка в молодежном наряде необычным образом слезает с мотоцикла. Екатерина Варнава высоко перебросила ногу через скутер, после чего на руках сняла с мотоцикла ведущую телешоу Наталью Еприкян. За сутки пост юмористки сумел собрать более 877 тысяч лайков и свыше 370 комментариев.«Вот это растяжка!» - удивляются фолловеры знаменитости. При этом сама премьера «Comedy Woman» не вызвала у фанатов таких восторгов. По их словам, в последнее время стало не очень интересно смотреть юмористическое шоу.