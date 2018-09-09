В Москве заметили новый кроссовер Audi Q8

Audi Q8 презентовали в КНР приблизительно три месяца назад. Для РФ представители компании обещали показать дополненную версию. Главным её отличием будет увеличенный клиренс, который адаптирован под дорожное покрытие России. На фото, обнародованных очевидцами в соцсетях, можно заметить, что автомобиль получил на задней части новый стоп-сигнал, который растянулся на длину бампера. Российская версия Audi Q8 в остальном не отличается от китайского варианта. Модель собираются выпустить на архитектуре MLB Evo, которая раньше использовалась в нескольких кроссах бренда.Согласно предварительным данным, стоимость нового кроссовера на территории Российской Федерации составит около 4 800 000 рублей.