В Москве заметили новый кроссовер Audi Q8
В Москве в рамках тестов заметили новый кросс Audi Q8. Транспортное средство, имеющее европейские номера, проходило испытания ночью.
Audi Q8 презентовали в КНР приблизительно три месяца назад. Для РФ представители компании обещали показать дополненную версию. Главным её отличием будет увеличенный клиренс, который адаптирован под дорожное покрытие России. На фото, обнародованных очевидцами в соцсетях, можно заметить, что автомобиль получил на задней части новый стоп-сигнал, который растянулся на длину бампера. Российская версия Audi Q8 в остальном не отличается от китайского варианта. Модель собираются выпустить на архитектуре MLB Evo, которая раньше использовалась в нескольких кроссах бренда.
Согласно предварительным данным, стоимость нового кроссовера на территории Российской Федерации составит около 4 800 000 рублей.
Audi Q8 презентовали в КНР приблизительно три месяца назад. Для РФ представители компании обещали показать дополненную версию. Главным её отличием будет увеличенный клиренс, который адаптирован под дорожное покрытие России. На фото, обнародованных очевидцами в соцсетях, можно заметить, что автомобиль получил на задней части новый стоп-сигнал, который растянулся на длину бампера. Российская версия Audi Q8 в остальном не отличается от китайского варианта. Модель собираются выпустить на архитектуре MLB Evo, которая раньше использовалась в нескольких кроссах бренда.
Согласно предварительным данным, стоимость нового кроссовера на территории Российской Федерации составит около 4 800 000 рублей.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01